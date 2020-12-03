Українські шахісти здобули «бронзу» на міжнародному онлайн-чемпіонаті

Збірна України з шахів посіла третє місце на першій онлайн Олімпіаді для людей з обмеженими можливостями здоров'я.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення Федерації шахів України на її офіційній сторінці у Фейсбуці.

«Збірна України-3 посіла третє місце на першій онлайн Олімпіаді для людей з обмеженими можливостями здоров'я (1st FIDE Online Olympiad for People with disabilities)», - йдеться у повідомленні.

Збірна України-3 на 1st FIDE Online Olympiad for People with disabilities

У матчі за "бронзу" українська команда двічі перемогла збірну Польщі-3 з рахунком 2,5:1,5 і 3:1.

За збірну України-3 виступали: Ігор Ярмонов, Вадим Бондарець, Микола Муха, Катерина і Олександр Совєтови, Вячеслав Анікєєв, Борис Бірюлін і Світлана Соломна.

В турнірі грали три наші збірні, призове місце виборола лише збірна України-3.