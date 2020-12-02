«Лестер» зіграє проти «Зорі» без кількох лідерів

Команда Брендана Роджерса провела тренування у Запоріжжі.

На матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Зорі» англійський «Лестер» прилетів без кількох зіркових гравців. «Лестер» зіграє без форварда Джеймса Варді, захисника Джонні Еванса і воротаря Каспера Шмайхеля, повідомляє Укрінформ.

Зазначеним гравцям, а також півзахиснику Юрі Тілемансу, наданий відпочинок перед грою з «Шеффілд Юнайтед» в чемпіонаті АПЛ на вихідних.

«Зоря» прийматиме «Лестер» завтра, 3 грудня, у Запоріжжі. Початок – о 19:55 за київським часом. Перший матч команд в Англії завершився перемогою господарів 3:0.

Після чотирьох турів «Лестер» очолює групу G і йде без поразок. «Зоря» - четверта з трьома очками.