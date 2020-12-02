Мік Шумахер підписав контракт з командою «Формули-1» Haas

Мік Шумахер підписав контракт з командою «Формули-1» Haas

Укрінформ
21-річний син знаменитого  німецького автогонщика Міхаеля Шумахера Мік підписав контракт з американською командою "Формули-1" Haas.

Про це повідомляє преcслужба нової команди Шумахера-молодшого. 

У чемпіонаті "Формули-1" на болідах Haas Мік Шумахер братиме участь 2021 року, а у грудні 2020-го розпочне підготовку до сезону.

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Останні два сезони Шумахер-молодший провів в італійській гоночній команді Prema Racing, яка виступає у "Формулі-2". Молодий пілот з великим відривом лідирує у загальному заліку сезону 2020 року.

Фото: haasf1team.com.

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