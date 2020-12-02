Мік Шумахер підписав контракт з командою «Формули-1» Haas

21-річний син знаменитого німецького автогонщика Міхаеля Шумахера Мік підписав контракт з американською командою "Формули-1" Haas.

Про це повідомляє преcслужба нової команди Шумахера-молодшого.

У чемпіонаті "Формули-1" на болідах Haas Мік Шумахер братиме участь 2021 року, а у грудні 2020-го розпочне підготовку до сезону.

Останні два сезони Шумахер-молодший провів в італійській гоночній команді Prema Racing, яка виступає у "Формулі-2". Молодий пілот з великим відривом лідирує у загальному заліку сезону 2020 року.

Фото: haasf1team.com.