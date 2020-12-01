Гемілтон через коронавірус пропустить Гран-прі Сахіра

Семиразовий чемпіон світу у класі кільцевих автогонок "Формула-1" британець Льюїс Гемілтон здав позитивний тест на коронавірус і змушений пропустити Гран-прі Сахіра у Бахрейні.

Про це повідомляє пресслужба "Формули-1".

"Гемілтон є третім пілотом "Формули 1", який отримав позитивний результат на Covid-19 нинішнього сезону, після мексиканця Серхіо Переса у Сільверстоуні та канадця Ленса Стролла у Німеччині", - зазначається у повідомленні.

Резервний пілот команди Mercedes бельгієць Стоффель Вандоорн має відправитися до Бахрейна після тестів Формули E у Валенсії у вівторок, як і планувалося раніше. Проте, команда ще не підтвердила, хто замінить Гемілтона.

Фото: formula1.com.