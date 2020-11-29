Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Бахрейну

11-а перемога британського пілота в цьому сезоні і 95-а в кар’єрі.

Переможцем 15-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Бахрейна став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

Гонка на Міжнародному автодромі Бахрейну затрималась більше ніж на годину через серйозну аварію на старті Романа Грожана («Хаас»). Пілот дивом уникнув травм в той час як його болід врізався в загорожу і загорівся.

А переможцем гонки став британський пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон. Це 11-а перемога Гемілтона в сезоні і 95-а в кар’єрі. Слідом за Гемілтоном фінішував Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третє місце посів Олександр Албон («Ред Булл»).

В топ-6 також фінішували: 4.Ландо Норріс («Макларен), 5. Карлос Сайнс («Макларен»), 6.П’єр Гаслі («Альфа Таурі»).

Після 15-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 332 очок. Британець вже забезпечив собі чемпіонський титул в цьому сезоні. В топ-3 також Валттері Боттас («Мерседес») – 201 і Ферстаппен – 189.

Наступний 16-й етап чемпіонату – Гран-прі Сахіра відбудеться 4-6 грудня на Міжнародному автодромі Бахрейну.