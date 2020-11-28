Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бахрейну

У британського пілота і чинного чемпіона це 10-й поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 15-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Бахрейну став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на Міжнародному автодромі Бахрейну кращий час показав чинний чемпіон цього сезону – пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Це 10-й поул для британського автогонщика в сезоні і 98-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас («Мерседес»). Третій час показав Макс Ферстаппен («Ред Булл»), четвертий – Олександр Албон («Ред Булл»).

Після 14-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 307 очок. Він вже забезпечив собі чемпіонський титул. В топ-3 також Боттас – 197 і Ферстаппен – 170.

Головна гонка Гран-прі Бахрейну відбудеться 29 листопада. Початок – о 16:10.