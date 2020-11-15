Гемілтон виграв Гран-прі Туреччини і став семиразовим чемпіоном світу Формули-1

10-а перемога британського пілота в цьому сезоні і 94-а в кар’єрі.

Переможцем 14-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Туреччини став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Ця перемога принесла йому сьомий чемпіонський титул, повідомляє Укрінформ.

Гонку на слизькій трасі Істанбул Парку в Стамбулі виграв британський пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон. Це 10-а перемога Гемілтона в сезоні і 94-а в кар’єрі. Його партнер по команді та головний конкурент в боротьбі за чемпіонський титул Валттері Боттас фінішував лише 14-м.

Слідом за Гемілтоном фінішував Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт»). Третє місце посів Себастьян Феттель («Феррарі»). В топ-6 також фінішували: 4.Шарль Леклер («Феррарі»), 5.Карлос Сайнс («Макларен»), 6.Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Після 14-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 307 очок. Британець вже забезпечив собі чемпіонський титул в цьому сезоні. В топ-3 також Боттас – 197 і Ферстаппен – 170.

Наступний 15-й етап чемпіонату – Гран-прі Бахрейну відбудеться 27-29 листопада на Міжнародному автодромі Бахрейну.

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