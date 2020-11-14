Формула-1: Стролл виграв кваліфікацію Гран-прі Туреччини

У канадського пілота перший поул в сезоні та кар’єрі.

Переможцем кваліфікації 14-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Туреччини став пілот команди «Рейсінг Пойнт» Ленс Стролл, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на трасі Істанбул Парк в Стамбулі кращий час несподівано показав канадський пілот команди «Рейсінг Пойнт» Ленс Стролл. Це перший поул для 22-річного Стролла в цьому сезоні і в кар’єрі. Відзначимо, що кваліфікаційні перегони кілька разів призупинялись через аварії та мокру трасу.

Друге місце у кваліфікації посів Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третій час показав інший пілот «Рейсінг Пойнт» Серхіо Перес, четвертий – Олександр Албон («Ред Бул»). Лідер чемпіонату Льюїс Гемілтон («Мерседес») завтра стартуватиме лише з 6-ї позиції, а Валттері Боттас («Мерседес») – з 9-ї.

Після 13-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон –282 очок . В топ-3 також Боттас – 197 і Ферстаппен – 162.

Головна гонка Гран-прі Туреччини відбудеться 15 листопада. Початок – о 13:10.