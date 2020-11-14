Старт «Формули-1» у Стамбулі: гонщики жаліються на слизький асфальт

У п’ятницю на вулицях Стамбула старували вільні заїзди 14-го етапу світових перегонів «Формула-1», відбіркові раунди гонки почнуться 14 листопада, гонка пройде 15 листопада.

Як повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на організаторів перегонів DHL Turkish Grand Prix 2020,

«Поверхня треку була покладена лише два тижні тому, і оскільки на ній було дуже мало руху, вона залишається дуже «зеленою» без слідів гуми для забезпечення зчеплення… Гірше, ніж їздити на льоду», - поділився враженнями гонщик McLaren Ландо Норріс.

Протягом двох 90-хвилинних тренувань було багато обертань, і всі, починаючи від Mercedes до Ferrari, від Alfa Romeo до AlphaTauri, в якийсь момент опинялися в положенні не загальним напрямком руху.

«Новий асфальт занадто слизький. Пілоти намагаються звикнути до нього, але їм важко», - сказав суддя перегонів Фатіх Алтайли.

Льюїс Гамільтон з Mercedes,який є фаворитом перегоныв і має всі шанси в сьомий раз отримати титул чемпіона в Стамбулі, назвав ситуацію з покриттям «трохи катастрофічною».

Особистий залік пілотів напередодні 14-го етапу: Льюїс Хемілтон (Великобританія) - 282 балів, Валттері Боттас (Фінляндія) - 197, Макс Ферстаппен (Нідерланди) - 162, Даніель Ріккардо (Австралія) - 95, Шарль Леклер (Монако) - 85.

У командному заліку лідером є Mercedes. Бали команд перед DHL Turkish Grand Prix 2020 розподіляються наступним чином: Mercedes - 479 балів, Red Bull - 226, Renault - 135, McLaren - 134, Racing Point - 134.