«Зорю» і «Лестер» розсудять арбітри з Норвегії
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки п'ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.
Домашню зустріч луганської «Зорі» з англійським «Лестером» судитимуть рефері з Норвегії, передає Укрінформ.
Суддівську бригаду очолить 32-річний Еспен Ескос, якому асистуватимуть Ейстейн Іттерланд та Ісаак Еліас Башевкін, четвертий арбітр - Рохіт Саггі.
Матч «Зоря» - «Лестер» відбудеться у четвер, 3 грудня, на «Славутич-Арені» в Запоріжжі. Початок - о 19.55.
В іншому поєдинку групи G Ліги Європи грецький АЕК зустрінеться з португальською «Брагою».
Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 7, АЕК - 3, «Зоря» - 3.
Фото: ФК «Бранн».