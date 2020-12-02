Сьогодні «Динамо» зустрічається з «Ювентусом» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти київського «Динамо» у середу, 2 грудня, проведуть поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «біло-сині» на виїзді зіграють з чемпіоном Італії туринським «Ювентусом».

Матч «Ювентус» - «Динамо» покаже телеканал «Футбол 2». Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 22.00.

Зустріч, яка пройде на «Ювентус Стедіум» у Турині, обслуговуватиме жіноча бригада арбітрів з Франції на чолі зі Стефані Фраппар.

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» у Будапешті зіграє з іспанською «Барселоною».

Турнірне становище після 4-х турів: «Барселона» - 12 очок, «Ювентус» - 9, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Нагадаємо, що у першому турі розіграшу «Динамо» поступилося «Ювентусу» на НСК «Олімпійський» у Києві з рахунком 0:2.