21 футболіст «Реала» прилетів на матч із «Шахтарем» у Лізі чемпіонів
Як повідомляє офіційний сайт "Реала", у складі команди, 21 футболіст, у тому числі - украінскій голкіпер Андрій Лунін, передає Укрінформ.
Склад "Реала":
воротарі - Куртуа, Лунін, Альтубе;
захисники - Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст;
півзахисники - Кроос, Модрич, Каземіро, Едегор, Іско, Аррібас;
нападники - Бензема, Асенсіо, Васкес, Вінісіус, Маріано, Родріго.
Звертає на себе увагу, що у заявці немає травмованих Серхіо Рамоса, Едена Азара, Дані Карвахаля, Федеріко Вальверде, Альваро Одріосоли та Луки Йовича.
Матч "Шахтар" - "Реал" відбудеться на київському НСК "Олімпійський" 1 грудня.
В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів німецька "Боруссія" з Менхенгладбаха зустрінеться з італійським "Інтером" з Мілана.
Турнірне становище: "Боруссія" - 8 очок, "Реал" - 7, "Шахтар" - 4, "Інтер" - 2.
Фото: twitter.com/realmadriden.