21 футболіст «Реала» прилетів на матч із «Шахтарем» у Лізі чемпіонів

Футболісти мадридського "Реала" прилетіли до столиці України на гру 5-го туру Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Як повідомляє офіційний сайт "Реала", у складі команди, 21 футболіст, у тому числі - украінскій голкіпер Андрій Лунін, передає Укрінформ.

Склад "Реала":

воротарі - Куртуа, Лунін, Альтубе;

захисники - Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст;

півзахисники - Кроос, Модрич, Каземіро, Едегор, Іско, Аррібас;

нападники - Бензема, Асенсіо, Васкес, Вінісіус, Маріано, Родріго.

Звертає на себе увагу, що у заявці немає травмованих Серхіо Рамоса, Едена Азара, Дані Карвахаля, Федеріко Вальверде, Альваро Одріосоли та Луки Йовича.

Матч "Шахтар" - "Реал" відбудеться на київському НСК "Олімпійський" 1 грудня.

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів німецька "Боруссія" з Менхенгладбаха зустрінеться з італійським "Інтером" з Мілана.

Турнірне становище: "Боруссія" - 8 очок, "Реал" - 7, "Шахтар" - 4, "Інтер" - 2.

Фото: twitter.com/realmadriden.