Матч «Ювентус» - «Динамо» розсудить жіноча бригада арбітрів з Франції
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки пятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Виїзну зустріч київського «Динамо» з італійським «Ювентусом» судитимуть рефері з Франції, передає Укрінформ.
Головному арбітру зустрічі Стефані Фраппар асистуватимуть Хішам Закрані та Меді Рамуні. Четвертий арбітр - Карім Абед.
Матч «Ювентус» - «Динамо» відбудеться у середу, 2 грудня в Турині. Початок - о 22.00.
В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» у Будапешті зіграє з іспанською «Барселоною».
Турнірне становище після 4-х турів: «Барселона» - 12 очок, «Ювентус» - 9, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.
Нагадаємо, донецький «Шахтар» (група В) 1 грудня на НСК «Олімпійський» в Києві зустрінеться з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».
Фото: Getty Images.