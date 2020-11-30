Матч «Ювентус» - «Динамо» розсудить жіноча бригада арбітрів з Франції

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки пятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Виїзну зустріч київського «Динамо» з італійським «Ювентусом» судитимуть рефері з Франції, передає Укрінформ.

Головному арбітру зустрічі Стефані Фраппар асистуватимуть Хішам Закрані та Меді Рамуні. Четвертий арбітр - Карім Абед.

Матч «Ювентус» - «Динамо» відбудеться у середу, 2 грудня в Турині. Початок - о 22.00.

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» у Будапешті зіграє з іспанською «Барселоною».

Турнірне становище після 4-х турів: «Барселона» - 12 очок, «Ювентус» - 9, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» (група В) 1 грудня на НСК «Олімпійський» в Києві зустрінеться з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».

Фото: Getty Images.