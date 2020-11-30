"Динамо" вирушило на матч з «Ювентусом» без Буяльського

Делегація київського «Динамо» сьогодні вирушила до Турина на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійського «Ювентуса».

Як повідомляє динамівська пресслужба, у складі «біло-синіх» - 24 футболісти, передає Укрінформ. До списку головного тренера «Динамо» Мірчі Луческу увійшли: воротарі - Бойко, Нещерет, Бущан; захисники - Попов, Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Караваєв; півзахисники - Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цитаїшвілі, де Пена, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Гармаш; нападники - Супряга, Родрігес, Клейтон. З різних причин до списку не потрапили Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів «Ювентус» - «Динамо» Нагадаємо, поєдинок «Ювентус» - «Динамо» відбудеться в середу, 2 грудня. Початок гри на «Ювентус Стедіум» - о 22.00 за київським часом. Фото: Dynamo.kiev.ua.