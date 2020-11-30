"Динамо" вирушило на матч з «Ювентусом» без Буяльського

Укрінформ
Делегація київського «Динамо» сьогодні вирушила до Турина на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійського «Ювентуса».

Як повідомляє динамівська пресслужба, у складі «біло-синіх» - 24 футболісти, передає Укрінформ.

До списку головного тренера «Динамо» Мірчі Луческу увійшли:

воротарі - Бойко, Нещерет, Бущан;

захисники - Попов, Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Караваєв;

півзахисники - Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цитаїшвілі, де Пена, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Гармаш;

нападники - Супряга, Родрігес, Клейтон.

З різних причин до списку не потрапили Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда.

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Нагадаємо, поєдинок «Ювентус» - «Динамо» відбудеться в середу, 2 грудня. Початок гри на «Ювентус Стедіум» - о 22.00 за київським часом.

Фото: Dynamo.kiev.ua.

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