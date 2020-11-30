"Динамо" вирушило на матч з «Ювентусом» без Буяльського
Укрінформ
Делегація київського «Динамо» сьогодні вирушила до Турина на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійського «Ювентуса».
Як повідомляє динамівська пресслужба, у складі «біло-синіх» - 24 футболісти, передає Укрінформ.
До списку головного тренера «Динамо» Мірчі Луческу увійшли:
воротарі - Бойко, Нещерет, Бущан;
захисники - Попов, Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Караваєв;
півзахисники - Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цитаїшвілі, де Пена, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Гармаш;
нападники - Супряга, Родрігес, Клейтон.
З різних причин до списку не потрапили Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда.
Нагадаємо, поєдинок «Ювентус» - «Динамо» відбудеться в середу, 2 грудня. Початок гри на «Ювентус Стедіум» - о 22.00 за київським часом.
Фото: Dynamo.kiev.ua.