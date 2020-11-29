Ла Ліга: «Барселона» розгромила «Осасуну»

Каталонці піднялись на 7-е місце.

В матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» обіграла на своєму полі «Осасуну» - 4:0, повідомляє Укрінформ.

Каталонці здобули четверту перемогу в сезоні, обігравши вдома «Осасуну» - 4:0. У складі господарів голи забивали: Брейтвейт, Грізманн, Коутіньйо, Мессі. «Барселона» набрала 14 очок і піднялась на 7-е місце.

Топ-4 Ла Ліги на цей момент: 1.«Реал Сосьєдад» - 23 (10), 2. «Атлетіко» - 23 (9), 3.«Вільярреал» - 19 (10), 4.«Реал» - 17 (10).

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня в Києві «Реал» зіграє проти «Шахтаря» в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів.

Фото: AS