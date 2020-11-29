Перша ліга: «Верес» обіграв «Оболонь», перемоги «Агробізнесу» і «Альянсу»

«Агробізнес» (Волочиськ) втримує лідерство після матчів 16-го туру.

В центральному матчі 16-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Верес» (Рівне) обіграв на своєму полі «Оболонь» (Київ) - 1:0, повідомляє Укрінформ.

В Рівному зустрілись претенденти на путівки в УПЛ – «Верес» та «Оболонь». Господарі здобули важливу перемогу 1:0. Усе вирішив автогол Майданевича на 61-й хвилині.

Результати ще двох матчів 16-го туру, які зіграли сьогодні: «Полісся» - «Агробізнес» - 1:3, ВПК-Агро – «Альянс» - 1:3.

Решту матчів туру зіграють 30 листопада: «Кремінь» - «Волинь», «Нива (Тернопіль) – «Металіст 1925», «Миколаїв» - «Кристал», «Прикарпаття» - «Гірник-Спорт». Матч «Чорноморець» - «Авангард» перенесли через коронавірус в одеському клубі.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Агробізнес» - 31 (15), 2.«Верес» - 30 (14), 3.«Чорноморець» - 28 (14), 4.«Гірник-Спорт» - 23 (14), 5.«Оболонь» - 22 (14), 6.«Миколаїв» - 22 (14).

Фото: сайт ФК "Верес"