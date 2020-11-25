Перша ліга: «Верес» обіграв "Гірник-Спорт" і лідирує за втраченими очками

Футболісти рівненського "Вереса" здобули свою восьму перемогу в чемпіонаті України з футболу серед клубів Першої ліги.

У матчі 15-го туру "Верес" розгромив "Гірник-Спорт" з Горішніх Плавнів - 3:0, передає Укрінформ.

М'ячі на стадіоні "Колос" у селищі Млинів на Рівненщині забили Роберт Гегедош (13-та хвилина, з пенальті, 49-та) та Геннадій Пасіч (21).

"Верес" лідирує у чемпіонаті за втраченими очками.

Результати інших поєдинків 15-го туру: "Кремінь" (Кременчук) - "Альянс" (Долина) - 0:2, "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Металіст 1925" (Харків) - 0:1, "Нива" (Тернопіль) - "Кристал" (Херсон) - 2:0, "Миколаїв" - "Агробізнес" (Волочиськ) - 0:2.

Зустріч "Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир) розпочнеться сьогодні о 18.00

Матчі "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Авангард" (Краматорськ) та "Чорноморець" (Одеса) - "Волинь" (Луцьк) перенесені на більш пізні дати.

Турнірне становище лідерів: "Агробізнес" - 28 очок (після 14-ти ігор), "Чорноморець" - 28 (14), "Верес" - 27 (13), "Гірник-Спорт" - 23 (14), "Металіст 1925" - 22 (14), "Миколаїв" - 22 (14).

16-й тур відбудеться 29 листопада.