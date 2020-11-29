«Шахтар» і «Реал» на «Олімпійському» розсудять арбітри з Румунії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Домашню зустріч донецького «Шахтаря» з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом» судитимуть рефері з Румунії, передає Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 40-річний Овідіу Хацеган, якому асистуватимуть Октавіан Шовре і Себастьян Георге, четвертий арбітр - Себастьян Колцеску.

Матч «Шахтар» - «Реал» відбудеться у вівторок, 1 грудня, на НСК «Олімпійський» в Києві. Початок - о 19.55.

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» у Менхенгладбаху зустрінеться з італійським «Інтером» з Мілана.

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Реал» - 7, «Шахтар» - 4, «Інтер» - 2.

На фото: Овідіу Хацеган (Getty Images).