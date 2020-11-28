«Олександрія» у меншості зіграла внічию з «Рухом» матч УПЛ
Матч завершився на арені "Ніка" в Олександрії, передає Укрінформ.
На 59-й хвилині у складі "Олександрії" червону картку отримав захисник Валерій Бондаренко.
У суботу також зустрінуться київське "Динамо" і полтавська "Ворскла" (початок о 17.00; транслюватиме телеканала "2+2"), "Дніпро-1" і донецький "Шахтар" (19.30; "Уніан-ТБ").
На неділю, 29 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" з луганською "Зорею" (14.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з чернігівською "Десною" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з донецьким "Олімпіком" (19.30; "Футбол 1").
Як повідомляв Укрінформ, у стартовому поєдинку 11-го туру "Львів" у п'ятницю програв удома "Маріуполю" - 1:3.
Голи: Енес Махмутович (76) - Данило Сікан (13), Дмитро Мишньов (34), Олег Очеретко (60).
Турнірне становище: "Динамо" - 23 очки (після 10-ти ігор), "Шахтар" - 20 (10), "Ворскла" - 19 (10), "Десна" - 16 (10), "Маріуполь" - 16 (11), "Олександрія" - 15 (11) "Колос" - 15 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Зоря" - 11 (9), "Минай" - 9 (9), "Дніпро 1" - 8 (10), "Інгулець" - 7 (10), "Львів" - 7 (10), "Рух" - 6 (11).
Фото: zik.ua.