«Олександрія» у меншості зіграла внічию з «Рухом» матч УПЛ

Футболісти "Олександрії" та львівського "Руха" обійшлися 28 листопада без забитих м'ячів (0:0) в 11-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Матч завершився на арені "Ніка" в Олександрії, передає Укрінформ.

На 59-й хвилині у складі "Олександрії" червону картку отримав захисник Валерій Бондаренко.

У суботу також зустрінуться київське "Динамо" і полтавська "Ворскла" (початок о 17.00; транслюватиме телеканала "2+2"), "Дніпро-1" і донецький "Шахтар" (19.30; "Уніан-ТБ").

На неділю, 29 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" з луганською "Зорею" (14.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з чернігівською "Десною" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з донецьким "Олімпіком" (19.30; "Футбол 1").

Як повідомляв Укрінформ, у стартовому поєдинку 11-го туру "Львів" у п'ятницю програв удома "Маріуполю" - 1:3.

Голи: Енес Махмутович (76) - Данило Сікан (13), Дмитро Мишньов (34), Олег Очеретко (60).

Турнірне становище: "Динамо" - 23 очки (після 10-ти ігор), "Шахтар" - 20 (10), "Ворскла" - 19 (10), "Десна" - 16 (10), "Маріуполь" - 16 (11), "Олександрія" - 15 (11) "Колос" - 15 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Зоря" - 11 (9), "Минай" - 9 (9), "Дніпро 1" - 8 (10), "Інгулець" - 7 (10), "Львів" - 7 (10), "Рух" - 6 (11).

Фото: zik.ua.