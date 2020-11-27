Тайсон - Джонс. Повернення легенди. Прогноз на бій

29 листопада, близько 5 ранку за київським часом, відбудеться довгоочікуване повернення Майка Тайсона в ринг.

54-річний Залізний Майк в 8-раундовому (кожен раунд триватиме 2 хвилини) поєдинку боксуватиме проти Роя Джонса (51 рік). Легендарний чемпіон і зараз перебуває у відмінній формі, аналітики Parimatch віддають йому перевагу в цьому поєдинку, зараз у Тайсона солідні 65% на перемогу.

Тут варто зазначити, що Джонс завершив кар'єру не так давно, в 2018 році. Тоді як Тайсон не боксував в профі вже 15 років. Нещодавно Майк заявив, що заради цього бою він скинув 45 кілограм, а його підготовка була такою ж серйозною, коли він тренувався перед титульними боями.

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Незважаючи на те, що це буде виставковий поєдинок, боксери зароблять на ньому солідні гонорари. Рой Джонс, наприклад, отримає близько 10 мільйонів доларів за сам бій і стільки ж заробить за рахунок продажів трансляцій. До речі, недавно боксер Андре Ворд заявив, що одного разу Джонс відмовився від бою з Тайсоном, коли міг заробити 40 мільйонів доларів. У Тайсона фіксований гонорар – $10 млн, який він має намір пожертвувати на благодійність.

Всього Тайсон планує провести кілька поєдинків. Майк повертається, щоб подарувати вболівальникам шоу. Причому стосується це не лише боїв. За підготовкою легенди фанати постійно стежать в соцмережах. Тайсон тренується з максимальною самовіддачею, причому іноді йому допомагають і інші зірки. Наприклад, одного разу він провів заняття з тенісисткою Сереною Вільямс.

Що ж стосується Роя Джонса, то він, судячи з усього, зробить ставку на швидкість. Напередодні він опублікував відео, в якому продемонстрував, наскільки швидко може боксувати. Так що можна не сумніватися, що нас чекає справжнє видовище.