Ліга Європи: «Зоря» обіграла АЕК
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Укрінформ
Український клуб здобув першу перемогу в групі.
Бронзові призери Української Прем'єр-ліги футболісти луганської «Зорі» обіграли в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА грецький АЕК 3:0, передає Укрінформ.
У складі «Зорі» м’ячі забивали: Громов (61 хвилина), Кабаєв (71), Юрченко (86, з пенальті). АЕК з 49-й хвилини грав у меншості після вилучення Євгена Шахова.
В іншому поєдинку групи G Ліги Європи португальська «Брага» зіграла внічию з англійським «Лестером» 3:3.
Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 7, АЕК - 3, «Зоря» - 3.
Нагадаємо, три тижні тому «Зоря» на своєму полі програла АЕКу з рахунком 1:4.