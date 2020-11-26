Ліга Європи: «Зоря» обіграла АЕК

Український клуб здобув першу перемогу в групі.

Бронзові призери Української Прем'єр-ліги футболісти луганської «Зорі» обіграли в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА грецький АЕК 3:0, передає Укрінформ.

У складі «Зорі» м’ячі забивали: Громов (61 хвилина), Кабаєв (71), Юрченко (86, з пенальті). АЕК з 49-й хвилини грав у меншості після вилучення Євгена Шахова.

В іншому поєдинку групи G Ліги Європи португальська «Брага» зіграла внічию з англійським «Лестером» 3:3.

Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 7, АЕК - 3, «Зоря» - 3.

Нагадаємо, три тижні тому «Зоря» на своєму полі програла АЕКу з рахунком 1:4.