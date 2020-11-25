Букмекери дали прогноз на матч АЕК - «Зоря» в Лізі Європи УЄФА

Букмекери дали прогноз на матч АЕК - «Зоря» в Лізі Європи УЄФА

Укрінформ
У груповому турнірі Ліги Європи УЄФА цього тижня пройдуть поєдинки четвертого туру.

Футболісти луганської «Зорі» (квартет G) 26 листопада на виїзді зустрінуться з грецьким АЕКом, передає Укрінформ.

Букмекери вважають фаворитами протистояння грецький клуб.

Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Зорі» коефіцієнтом 7,00, нічию - 4,40, перемогу АЕКа - 1,44.

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Зустріч АЕК - «Зоря» на «Спірос Луїс» в Афінах почнеться о 19.55 за київським часом.

В іншому поєдинку групи G Ліги Європи португальська «Брага» прийматиме англійський «Лестер».

Турнірне становище: «Лестер» - 9 очок, «Брага» - 6, АЕК - 3, «Зоря» - 0.

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