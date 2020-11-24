Матч Ліги Європи АЕК - «Зоря» обслужать судді з Азербайджану
Укрінформ
На футбольний матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи АЕК (Афіни) - "Зоря" (Луганськ) УЄФА призначив азербайджанську бригаду суддів.
Головним арбітром поєдинку буде 33-річний Аліяров Агаєв, передає Укрінформ.
Судді на лініях - Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі, четвертий рефері - Орхан Маммадов.
Матч АЕК - "Зоря" відбудеться 26 листопада і розпочнеться о 19.55.
Турнірне становище у квартеті G: "Лестер" (Англія) - 9 очок, "Брага" (Португалія) - 6, АЕК - 3, "Зоря" - 0.
Фото: azerisport.com.