Ігор Панін переобраний президентом Федерації сучасного п'ятиборства України

Ігор Панін переобраний президентом Федерації сучасного п'ятиборства України

Укрінформ
Панін ще на один термін зберіг свої повноваження на посаді президента Федерації сучасного п'ятиборства України (ФСПУ).

Кандидатуру Паніна одноголосно підтримала більшість делегатів Всеукраїнської звітно-виборчої конференції ФСПУ, яка відбулася в Києві за участю міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, передає Укрінформ.

"Сучасне п'ятиборство - унікальний олімпійський вид спорту, створений МОК з ініціативи П'єра де Кубертена, і ми рухатимемося з п'ятиборцями разом з усіма інноваціями, які вимагає сучасний спорт. Наш головний потенціал - досвід і фахівці високого рівня, це - запорука успіху та нових досягнень", - заявив Панін, удруге офіційно вступивши на посаду президента Федерації.

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Додамо, що Ігор Панін є першим заступником голови Київської міської організації фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України.

Фото: dniprorada.gov.ua.

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