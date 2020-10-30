Українські динамівці відзначають 96-у річницю утворення товариства

Фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" України" виповнюється 96 років.

З черговою річницею утворення однієї з найстаріших спортивних організацій держави динамівців привітав перший заступник Голови товариства, член виконкому Національного олімпійського комітету Віктор Корж, повідомили Укрінформу у пресслужбі товариства.

"Діяльність ФСТ "Динамо" України нерозривно пов'язана з легендарними досягненнями спортсменів на вітчизняних і світових спортивних аренах та спрямована на підвищенні рівня професійної та фізичної підготовленості працівників та військовослужбовців правоохоронних органів, рятувальних та спеціальних служб України.

В усьому світі відомі імена чемпіонів Олімпійських ігор Героя України Яни Клочкової, Катерини Серебрянської, Миколи Авілова, Якова Желєзняка, Людмили Туріщевої, Олексія Баркалова, Олександра Усика, братів Анатолія та Сергія Бєлоглазових, Олени Підгрушної, сестер Віти і Валі Семеренко та багатьох інших уславлених спортсменів, імена яких золотими літерами вписані в історію українського спорту.

Плідна повсякденна праця великого колективу динамівців у всіх куточках нашої держави заслуговує на повагу, визнання та щиру вдячність", - йдеться у привітанні.

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Віктор Корж побажав динамівцям нових досягнень, які й надалі примножуватимуть славу українського спорту та зміцнюватимуть авторитет України в світі.