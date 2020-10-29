Бубка зустрівся з керівництвом Федерації дзюдо України

Президент НОК, олімпійський чемпіон Сергій Бубка зустрівся з новообраним керівництвом Федерації дзюдо України - президентом Михайлом Кошляком та головою наглядової ради Нурулісламом Аркаллаєвим.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Національного олімпійського комітету України.

Сергій Бубка відзначив приємний момент відновлення міжнародних змагань із дзюдо та здобуття Дар'єю Білодід бронзової нагороди на змаганнях Гран-прі у Будапешті у незвичній для нашої чемпіонки ваговій категорії до 52 кг. Президент НОК підкреслив важливість розвитку спортивної інфраструктури, чудовим прикладом чому стало відкриття за активної участі чемпіона світу, члена комісії атлетів НОК Георгія Зантарая зали дзюдо для вихованців школи "Юний спартаківець", - зазначається у повідомленні.

Бубка також побажав подальших спортивних успіхів вітчизняним дзюдоїстам на престижних міжнародних змаганнях, зокрема - в реалізації амбітних планів нещодавно започаткованому спортивному клубу із дзюдо "Спартаківець", до якого увійшли провідні українські майстри.

Фото: noc-ukr.org.