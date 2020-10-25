У Білодід лише «бронза» на турнірі в Будапешті

Українка виступала у новій ваговій категорії і зазнала першої поразки за півтора року.

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо у вазі до 48 кг Дар’я Білодід в Будапешті на турнірі серії IJF World Judo Tour – Великий шолом завоювала бронзову медаль, повідомляє XSport.

Відзначимо, що українка виступала в новій для себе вазі – до 52 кг. Білодід програла в чвертьфіналі румунці Андре Чіту. Потім українка на шляху до «бронзи» виграла у представниць Азербайджану і Швейцарії.

До цього останньої поразки Білодід зазнала ще 29 березня 2019 року і з тих пір виграла 20 сутичок.