Першість світу з дзюдо в Туреччині перенесли через COVID-19

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила, що першість світу серед юніорів і кадетів, наміченf на 17-25 серпня, перенесено через коронавірус на невизначений термін.

Про це інформує офіційний сайт IJF. Раніше були скасовані всі турніри до 30 червня. Читайте також: Українська чемпіонка світу з дзюдо Білодід закликає підтримувати фізичну форму вдома Серед змагань, які чекають призначення дати - "Мастерс" в катарській Досі (28-30 травня), турнір Grand Slam в угорському Будапешті (12-14 червня) і етап Гран-прі в китайському Хух-Хото (26-28 червня). Фото: ijf.org.