Першість світу з дзюдо в Туреччині перенесли через COVID-19

Першість світу з дзюдо в Туреччині перенесли через COVID-19

Укрінформ
Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила, що першість світу серед юніорів і кадетів, наміченf на 17-25 серпня, перенесено через коронавірус на невизначений термін.

Про це інформує офіційний сайт IJF.

Раніше були скасовані всі турніри до 30 червня.

Читайте також: Українська чемпіонка світу з дзюдо Білодід закликає підтримувати фізичну форму вдома

Серед змагань, які чекають призначення дати - "Мастерс" в катарській Досі (28-30 травня), турнір Grand Slam в угорському Будапешті (12-14 червня) і етап Гран-прі в китайському Хух-Хото (26-28 червня).

Фото: ijf.org.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-