Українець Сачко зіграє у двох чвертьфіналах турніру ATP в Перу
Укрінформ
23-річний український тенісист Віталій Сачко (№496 світового рейтингу) вдало виступає на турнірі ATP Lima challenger в столиці Перу із призовим фондом 52 тис 080 дол.
В одиночному розряді Віталій пробився до основної сітки через кваліфікацію, після чого обіграв двох представників Аргентини, передає Укрінформ.
Спочатку украинец здолав Факундо Багінса (№125 АТР) - 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), а потім - Хуана Мануеля Черундоло (349) - 6:4, 6:3.
Сачко вийшов до 1/4 фіналу і в парній сітці. Разом з американцем Колліном Альтамірано він переміг дует з Нідерландів Єспер де Йонг/Єллі Селсо - 6:3, 6:3.
Фото: ftu.org.ua.