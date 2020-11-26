Українець Сачко зіграє у двох чвертьфіналах турніру ATP в Перу

23-річний український тенісист Віталій Сачко (№496 світового рейтингу) вдало виступає на турнірі ATP Lima challenger в столиці Перу із призовим фондом 52 тис 080 дол.

В одиночному розряді Віталій пробився до основної сітки через кваліфікацію, після чого обіграв двох представників Аргентини, передає Укрінформ.

Спочатку украинец здолав Факундо Багінса (№125 АТР) - 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), а потім - Хуана Мануеля Черундоло (349) - 6:4, 6:3.

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Сачко вийшов до 1/4 фіналу і в парній сітці. Разом з американцем Колліном Альтамірано він переміг дует з Нідерландів Єспер де Йонг/Єллі Селсо - 6:3, 6:3.

Фото: ftu.org.ua.