«Інтер» у меншості програв «Реалу» домашній матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти італійського «Інтера» зазнали другої поразки поспіль від чемпіона Іспанії «Реала» на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА.

Після фіаско три тижні тому в Мадриді (2:3) «Інтер» у Мілані поступився «Реалу» з рахунком 0:2 у четвертому турі основної сітки розіграшу, передає Укрінформ.

Авторами голів у «вершкових» стали Еден Азар, який реалізував пенальті на 7-й хвилині, та Родріго (59).

«Інтер» догравав поєдинок у меншості - за неспортивну поведінку на 33-й хвилині червону картку отримав Артуро Відаль.

Як повідомлялося, в іншому матчі квартету В донецький «Шахтар» у Німеччині поступився менхенгладбахській «Боруссії» (0:4).

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Реал» - 7, «Шахтар» - 4, «Інтер» - 2.

У наступному турі «Шахтар» 1 грудня прийматиме «Реал».

Результати інших поєдинків середи:

група А: «Баварія» (Німеччина) - «Зальцбург» (Австрія) - 3:1, "Атлетико" (Іспанія) - «Локомотив» (Росія) - 0:0;

група С: «Олімпіакос» (Греція) - «Манчестер Сіті» (Англія) - 0:1, «Марсель» (Франція) - «Порту» (Португалія) - 0:2;

група D: «Ліверпуль» (Англія) - «Аталанта» (Італія) - 0:2, «Аякс» (Голландія) - «Мідтьюлланн» (Данія) - 3:1.

Фото: Getty Images.