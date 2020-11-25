«Інтер» у меншості програв «Реалу» домашній матчі Ліги чемпіонів УЄФА

«Інтер» у меншості програв «Реалу» домашній матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Укрінформ
Футболісти італійського «Інтера» зазнали другої поразки поспіль від чемпіона Іспанії «Реала» на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА.

Після фіаско три тижні тому в Мадриді (2:3) «Інтер» у Мілані поступився «Реалу» з рахунком 0:2 у четвертому турі основної сітки розіграшу, передає Укрінформ.

Авторами голів у «вершкових» стали Еден Азар, який реалізував пенальті на 7-й хвилині, та Родріго (59).

«Інтер» догравав поєдинок у меншості - за неспортивну поведінку на 33-й хвилині червону картку отримав Артуро Відаль.

Як повідомлялося, в іншому матчі квартету В донецький «Шахтар» у Німеччині поступився менхенгладбахській «Боруссії» (0:4).

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Реал» - 7, «Шахтар» - 4, «Інтер» - 2.

У наступному турі «Шахтар» 1 грудня прийматиме «Реал».

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Результати інших поєдинків середи:

група А: «Баварія» (Німеччина) - «Зальцбург» (Австрія) - 3:1, "Атлетико" (Іспанія) - «Локомотив» (Росія) - 0:0;

група С: «Олімпіакос» (Греція) - «Манчестер Сіті» (Англія) - 0:1, «Марсель» (Франція) - «Порту» (Португалія) - 0:2;

група D: «Ліверпуль» (Англія) - «Аталанта» (Італія) - 0:2, «Аякс» (Голландія) - «Мідтьюлланн» (Данія) - 3:1.

 Фото: Getty Images.

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