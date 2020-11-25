УХЛ: «Краматорськ» сенсаційно обіграв «Донбас»

Дебютант ліги здобув вже п’яту перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 11-го туру «Краматорськ» переміг на чужому льоду «Донбас» 2:1, повідомляє Укрінформ.

Новачок ліги сенсаційно обіграв «Донбас», закинувши переможну шайбу в овертаймі – 2:1. У складі гостей шайби закинули: Сурсов, Карпенко. За «Донбас» відзначився Сигарьов.

В іншому матчі дня «Маріуполь» приймає «Дніпро» (Херсон).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 19 (11), 2.«Кременчук» - 16 (10), 3.«Сокіл» - 14 (10).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 10-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» переміг на чужому льоду «Сокіл» (Київ) 4:2, а «Маріуполь» обіграв вдома «Білий Барс» (Біла Церква) 6:4.

Фото: сайт УХЛ