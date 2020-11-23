УЄФА вирішить долю матчу Ліги націй Швейцарія - Україна 25 листопада - ЗМІ

Контрольно-дисциплінарна та етична інстанція Європейського футбольного союзу (УЄФА) прийме рішення щодо матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України на цьому тижні.

За інформацією "Футбол News", УЄФА почне розгляд справи, в якому вирішується доля поєдинку Швейцарія - Україна, в середу, 25 листопада, передає Укрінформ.

УЄФА може як присудити одній з команд технічну поразку, так і призначити іншу дату для проведення зустрічі, а також вирішити результат поєдинку жеребкуванням.

Нагадаємо, матч не відбувся через рішення швейцарської влади, яка послалася на спалах коронавірусу в команді Андрія Шевченка.

Відзначимо, що від результату цього поєдинку залежить, яка зі збірних залишиться в Дивізіоні A Ліги націй.