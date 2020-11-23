Арбітри з Туреччини розсудять матч «Боруссія» - «Шахтар» в Лізі чемпіонів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Виїзну зустріч донецького «Шахтаря» з німецькою «Боруссією» з Менхенгладбаха судитимуть рефері з Туреччини, передає Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 44-річний Джюнейт Чакир, асистентами якого стануть Бахаттин Дуран і Тарік Енгюн, четвертий арбітр - Халіл Мелер.

Матч «Боруссія» - «Шахтар» - відбудеться в середу, 25 листопада, на «Боруссія-Парк» в Менхенгладбаху. Початок - о 19.55 за київським часом.

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів італійський «Інтер» в Мілані зіграє з чемпіоном Іспанії мадридським "Реалом".

Турнірне становище після 3-х турів: «Боруссія» - 5 очок, «Шахтар» - 4, «Реал» - 4, «Інтер» - 2.

Фото: УЄФА.