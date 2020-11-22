Словенські арбітри розсудять матч «Динамо» - «Барселона» в Лізі чемпіонів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Домашню зустріч київського «Динамо» з іспанською «Барселоною» судитимуть рефері зі Словенії, передає Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 40-річний Матей Юг, асистентами якого стануть Матей Жунич і Роберт Вукан, четвертий арбітр - Нейц Кайтазович.

Матч «Динамо» - «Барселона» - відбудеться у вівторок, 24 листопада, на НСК «Олімпійський» в Києві. Початок - о 22.00.

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів італійський «Ювентус» в Турині зіграє з угорським «Ференцварошем» з Будапешта.

Турнірне становище після 3-х турів: «Барселона» - 9 очок, «Ювентус» - 6, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» (група В) 25 листопада в Німеччині зустрінеться з менхенгладбахською «Боруссією».

Фото: УЄФА.