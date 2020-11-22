Медведєв обіграв Тіма у фіналі Підсумкового турніру ATP

Четверта "ракетка" світу росіянин Данило Медведєв став переможцем Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (Nitto ATP Finals), який завершився в Лондоні (Велика Британія).

У фіналі Світового туру ATP Медведєв у трьох сетах здобув вольову перемогу над 3-м номером світової класифікації австрійцем Домініком Тімом - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, передає Укрінформ. Вирішальний поєдинок тривав 2 години 45 хвилин. Медведєв вперше виграв Підсумковий турнір АТР. Тім програв другий фінал поспіль Світового туру ATP, поступившись минулого сезону греку Стефаносу Ціціпасу. Читайте також: Українець Орлов виграв турнір ITF в Єгипті Призовий фонд Підсумкового турніру АТР склав $9 млн. Фото: ATP Tour.