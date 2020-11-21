«Шахтар» та «Олександрія» зіграли унічию в чемпіонаті УПЛ

Футболісти донецького "Шахтаря" та "Олександрії" завершили внічию (1:1) поєдинок 10-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Матч пройшов у суботу на київському НСК "Олімпійський". Голи: Додо (47-ма хвилина) - у донеччан; Євген Банада (53) - у складі "Олександрії", передає Укрінформ.

На 31-й хвилині головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль вилучила з поля форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

Київське "Динамо" обіграло "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області - 2:0.

Перший м'яч на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому на 15-й хвилині забив Денис Гармаш. Це його перший гол за "Динамо" за шістнадцять місяців після повернення з оренди. На 80-й хвилині Микола Шапаренко збільшив рахунок.

На неділю, 22 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" з "Дніпром-1" (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Футбол 1"), чернігівської "Десни" зі "Львовом" (17.00; "Футбол 1"), полтавської "Ворскли" з ковалівським "Колосом" (19.30; "Футбол 1").

Стартовий матч туру між львівським "Рухом" та "Маріуполем" завершився у п'ятницю з рахунком 0:0.

Зустріч між "Олімпіком" та луганською "Зорею" 21 листопада не відбулася через спалах коронавірусу в донецькій команді.

Турнірне становище: "Динамо" - 23 очки (після 10-ти ігор), "Шахтар" - 20 (10), "Ворскла" - 16 (9), "Десна" - 16 (9), "Колос" - 15 (9), "Олександрія" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Маріуполь" - 13 (10), "Зоря" - 11 (9), "Дніпро-1" - 8 (9), "Інгулець" - 7 (10), "Минай" - 6 (8), "Рух" - 5 (10), "Львів" - 4 (8).

Фото: football.ua.