«Динамо» перемогло «Інгулець» у 10 турі чемпіонату України з футболу

Футболісти Київського "Динамо", які лідирують у чемпіонаті України серед клубів Прем'єр-ліги, обіграли "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області у матчі 10-го туру - 2:0.

Перший м'яч на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому на 15-й хвилині забив 30-річний хавбек Денис Гармаш. Це цого перший гол за "Динамо" за шістнадцять місяців після повернення з оренди. На 80-й хвилині Микола Шапаренко збільшив рахунок, передає Укрінформ.

У суботу також пройде гра між донецьким "Шахтарем" та "Олександрією" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "Футбол 2").

На неділю, 22 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" з "Дніпром-1" (14.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" зі "Львовом" (17.00; "Футбол 1"), полтавської "Ворскли" з ковалівським "Колосом" (19.30; "Футбол 1").

Стартовий матч туру між львівським "Рухом" та "Маріуполем" завершився у п'ятницю з рахунком 0:0.

Зустріч між донецьким "Олімпіком" і луганською "Зорею" не відбудеться через спалах коронавірусу в донецькій команді.

Турнірне становище: "Динамо" - 23 очки (після 10-ти ігор), "Шахтар" - 19 (9), "Ворскла" - 16 (9), "Десна" - 16 (9), "Колос" - 15 (9), "Олімпік" - 13 (9), "Олександрія" - 13 (9), "Маріуполь" - 13 (10), "Зоря" - 11 (9), "Дніпро-1" - 8 (9), "Інгулець" - 7 (10), "Минай" - 6 (8), "Рух" - 5 (10), "Львів" - 4 (8).

На фото: Денис Гармаш/fcdynamo.kiev.ua.