«Рух» і «Маріуполь» зіграли внічию на старті 10-го туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 10-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочався у п'ятницю, 20 листопада, поєдинком на "Арені Львів".

Стартовий матч туру між львівським "Рухом" і "Маріуполем" завершився з рахунком 0:0, повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 21 листопада, зустрінуться "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області і київське "Динамо", донецький "Шахтар" і "Олександрія".

На неділю, 22 листопада, заплановано поєдинки закарпатського "Миная" з "Дніпром-1", чернігівської "Десни" зі "Львовом"), полтавської "Ворскли" з ковалівським "Колосом".

Матч на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського між донецьким "Олімпіком" і луганською "Зорею" не відбудеться 21 листопада через спалах коронавірусу в донецькій команді.

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 9-ти ігор), "Шахтар" - 19 (9), "Ворскла" - 16 (9), "Десна" - 16 (9), "Колос" - 15 ( 9), "Олімпік" - 13 (9), "Олександрія" - 13 (9), "Маріуполь" - 13 (10), "Зоря" - 11 (9), "Дніпро-1" - 8 (9), "Інгулець" - 7 (9), "Минай" - 6 (8), "Рух" - 5 (10), "Львів" - 4 (8).

Фото пресслужби ФК «Рух».