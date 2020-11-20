Визначилися півфіналісти Підсумкового турніру АТР в одиночному розряді

Перша "ракетка" світу серб Новк Джокович став останнім півфіналістом Підсумкового турніру АТР, що триває у Лондоні.

У 3-у турі групи А ("Токіо-1970") Джокович обіграв у п'ятницю Олександра Зверєва з Німеччини - 6:3, 7:6 (7:4), передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 38 хвилин.

З цього ж квартету до 1/2 фіналу вийшов росіянин Данило Медведєв (4), який зустрінеться у півфіналі з іспанцем Рафаелем Надалем (2).

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Суперником Джоковича буде переможець групи В "Лондон-2020" австрієць Домінік Тім (3).

Підсумковий турнір АТР із призовим фондом $9 млн завершится до 22 листопада.

На фото: Новак Джокович/tennisworldusa.org.