«Мілан» хоче запропонувати 7 млн ​​євро за форварда "Динамо" Супрягу

Італійський футбольний клуб "Мілан" має намір купити нападника київського "Динамо" Владислава Супрягу.

"Россонері" готові запропонувати за 20-річного українця 7 млн ​​євро, повідомляє Calciomercato.

Український клуб, однак, має намір заробити мінімум удвічі більше.

Відзначається, що гравцем зацікавився особисто технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні.

Раніше повідомлялося, що "Мілан" хоче купити нападника і залишити його на сезон в оренді у складі "Динамо".

Контракт Супряги з "Динамо" розрахований до літа 2025 року.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.