«Мілан» хоче запропонувати 7 млн євро за форварда "Динамо" Супрягу
Укрінформ
Італійський футбольний клуб "Мілан" має намір купити нападника київського "Динамо" Владислава Супрягу.
"Россонері" готові запропонувати за 20-річного українця 7 млн євро, повідомляє Calciomercato.
Український клуб, однак, має намір заробити мінімум удвічі більше.
Відзначається, що гравцем зацікавився особисто технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні.
Раніше повідомлялося, що "Мілан" хоче купити нападника і залишити його на сезон в оренді у складі "Динамо".
Контракт Супряги з "Динамо" розрахований до літа 2025 року.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.