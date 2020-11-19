Де дивитися матчі десятого туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 10-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в п'ятницю, 20 листопада, поєдинком на "Арені Львів".

Стартовий матч туру між львівським "Рухом" і "Маріуполем" о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 21 листопада, зустрінуться "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області і київське "Динамо" (14.00; "Футбол 2"), донецький "Шахтар" і "Олександрія" (17.00; "Футбол 2"), донецький "Олімпік" і луганська "Зоря" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 22 листопада, заплановано поєдинки закарпатського "Миная" з "Дніпром-1" (14.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" зі "Львовом" (17.00; "Футбол 1"), полтавської "Ворскли" з ковалівським "Колосом" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 9-ти ігор), "Шахтар" - 19 (9), "Ворскла" - 16 (9), "Десна" - 16 (9), "Колос" - 15 ( 9), "Олімпік" - 13 (9), "Олександрія" - 13 (9), "Маріуполь" - 12 (9), "Зоря" - 11 (9), "Дніпро-1" - 8 (9), "Інгулець" - 7 (9), "Минай" - 6 (8), "Рух" - 4 (9), "Львів" - 4 (8).