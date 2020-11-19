Український дзюдоїст Лесюк став п'ятим у перший день чемпіонату Європи в Чехії

У Празі (Чехія) стартував чемпіонат Європи-2020 з дзюдо.

У перший день континентальної першості найближчим до п'єдесталу серед українців був Артем Лесюк (вагова категорія до 60 кг), який пробився до "малого фіналу" за 3-тє місце, повідомляє Укрінформ.

Сутичку за "бронзу" Лесюк програв іспанцю Франсіско Гаррігосу й у підсумку посів 5-те місце.

Ексчемпіон світу та Європи киянин Георгій Зантарая (66 кг) у поєдинку за вихід до чвертьфіналу програв сербу Странджі Бунчичу.

У жінок Анна Бородіна (52 кг) в 1/8 фіналу поступилася Шарлін Ван Снік з Бельгії, а Марії Скорій (57 кг) в 1/16 фіналу не вдалося побороти Флаку Лоху з Косово.

У другий день змагань на татамі вийдуть українці Артем Хомула (73 кг), Гєворг Хачатрян (73 кг) та Артем Бубир (81 кг).

Чемпіонат Європи з дзюдо пройде до 21 листопада.

Фото: ijf.org.