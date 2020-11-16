Дзюдо: Білодід не виступатиме на чемпіонаті Європи

Наша чемпіонка не встигла підготуватися через застуду.

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід пропустить чемпіонат Європи-2020 на Празі, повідомляє сайт федерації дзюдо України.

Причину такого рішення пояснив батько спортсменки і старший тренер жіночої збірної Геннадій Білодід: «На жаль, Дар'я через хворобу пропустить чемпіонат Європи. Це простудне захворювання, а не Covid-19, тому що ми і тести здавали, і КТ легенів робили. Проте довелося пропити антибіотики, а це вибило з колії. Ну і щоб спортсменку зберегти, довелося зняти її зі змагань».

Також вже відома заявка збірної України на майбутній чемпіонат Європи з дзюдо. На змаганнях Україну представлять: Анна Бородіна (до 52 кг), Марія Скора (до 57 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг).

Чемпіонат Європи з дзюдо відбудеться з 19 по 21 листопада в Празі.