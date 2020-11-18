Футбол: у грудні збірна України U17 отримає суперників у євровідборі

Наступного місяця (9 грудня) пройде церемонія жеребкування відбіркового раунду Євро-2022 серед юнаків до 17-ти років.

Під час жеребкування збірна України U17 (тренер - Олег Кузнецов) перебуватиме в кошику В. Загалом участь у церемонії візьмуть 52 національні збірні, повідомляє пресслужба УАФ.

Склад кошиків:

Кошик A: Англія, Італія, Португалія, Німеччина, Франція, Бельгія, Ірландія, Швеція, Угорщина, Австрія, Сербія, Туреччина, Боснія і Герцеговина;

Кошик B: Шотландія, Україна, Чехія, Швейцарія, Данія, Норвегія, Росія, Греція, Словенія, Польща, Хорватія, Словаччина, Ісландія;

Кошик C: Фінляндія, Кіпр, Білорусь, Румунія, Азербайджан, Північна Македонія, Чорногорія, Вельс, Грузія, Північна Ірландія, Болгарія, Латвія, Фарерські острови;

Кошик D: Литва, Албанія, Естонія, Вірменія, Казахстан, Косово, Андорра, Ліхтенштейн, Молдова, Люксембург, Сан-Марино, Мальта, Гібралтар.

Збірна Ізраїлю на правах господаря Євро-2022 отримала автоматичну перепустку до фінальної стадії турніру, яка пройде у травні 2022 року.

Збірні Нідерландів та Іспанії отримали прямі перепустки до еліт-раунду кваліфікації, який відбудеться навесні 2022 року. Інші 52 команди візьмуть участь у відбірковому раунді. Збірні будуть розподілені на 13 груп по чотири команди - по одній із кожного кошика посіву. Господарі міні-турнірів відбіркового раунду Євро-022 визначаться згодом. Матчі цієї стадії відбудуться в період із 1 липня по 16 листопада 2021 року.

До елітного раунду кваліфікації вийдуть по дві найсильніші збірні з кожної групи, а також чотири кращі команди, що посядуть треті місця за результатами зустрічей із першими та другими збірними своєї четвірки.

Фото: uefa.com.