Молодіжна збірна України завершила відбір Євро-2021 розгромом над Північною Ірландією

Молодіжна збірна України з футболу (гравці до 21-року) провела свій заключний відбірковий матч чемпіонату Європи 2021 року.

У Ковалівці на стадіоні "Колос" підопічні Руслана Ротаня здобули упевнену перемогу над однолітками з Північної Ірландії - 3:0, передає Укрінформ.

Авторами голів стали Владислав Бабогло, який відзначився на 68-й хвилині, Євген Ісаєнко (70) та Микола Кухаревич (74).

"Синьо-жовті", які достроково втратили шанси пробитися на Євро-2021, у підсумку посіли третє місце у 8-й відбірковій групі.

Турнірне становище: Данія - 25 очок (після 9-ти ігор), Румунія - 19 (9), Україна - 16 (10), Фінляндія - 13 (10), Північна Ірландія - 9 (10), Мальта - 1 (10).

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийшли переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, які посіли другі місця.

Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться поєдинки групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.

Фото: uaf.ua.