Молодіжна збірна України завершила відбір Євро-2021 розгромом над Північною Ірландією
У Ковалівці на стадіоні "Колос" підопічні Руслана Ротаня здобули упевнену перемогу над однолітками з Північної Ірландії - 3:0, передає Укрінформ.
Авторами голів стали Владислав Бабогло, який відзначився на 68-й хвилині, Євген Ісаєнко (70) та Микола Кухаревич (74).
"Синьо-жовті", які достроково втратили шанси пробитися на Євро-2021, у підсумку посіли третє місце у 8-й відбірковій групі.
Турнірне становище: Данія - 25 очок (після 9-ти ігор), Румунія - 19 (9), Україна - 16 (10), Фінляндія - 13 (10), Північна Ірландія - 9 (10), Мальта - 1 (10).
У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийшли переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, які посіли другі місця.
Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться поєдинки групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.
Фото: uaf.ua.