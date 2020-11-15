Збірна України стала четвертою в медальному заліку чемпіонату Європи з велотреку

У Пловдиві (Болгарія) завершився чемпіонат Європи з велоспорту на треку.

Збірна України здобула 1 золоту, 1 срібну і 4 бронзові медалі, посівши у підсумку восьме загальнокомандне місце, передає Укрінформ. За кількістю нагород (6) Україна розділила 4-у позицію з Португалією, в активі якої 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Командну першість виграла збірна Великої Британії - 6 золотих, 3 срібні та 2 бронзові нагороди. Читайте також: Українка Старикова стала чемпіонкою Європи з велотреку У складі збірної України на п'єдестал чемпіонату Європи піднялися Олена Старикова ("золото" - кейрин; "бронза" - індивідуальний спринт), Роман Гладиш ("срібло" - скретч), Тетяна Клімченко ("бронза" - скретч), жіночий командний спринт, жіноча командна гонка переслідування. Фото: Getty Images.