Українка Старикова стала чемпіонкою Європи з велотреку
Укрінформ
Наша велогонщиця перемогла в кейріні.
Українка Олена Старикова фінішувала першою в кейріні на чемпіонаті Європи з велотреку в Пловдиві (Болгарія), повідомляє Укрінформ.
Для Старикової це вже друга медаль на цьому чемпіонаті. Раніше вона виграла бронзову медаль в спринті.
Загалом для України це вже шоста нагорода в Пловдиві. Раніше медалі брали Роман Гладиш і Тетяна Климченко, ще дві нагороди виграні в командних перегонах.
Фото: Getty Images