Українка Старикова стала чемпіонкою Європи з велотреку

Наша велогонщиця перемогла в кейріні.

Українка Олена Старикова фінішувала першою в кейріні на чемпіонаті Європи з велотреку в Пловдиві (Болгарія), повідомляє Укрінформ.

Для Старикової це вже друга медаль на цьому чемпіонаті. Раніше вона виграла бронзову медаль в спринті.

Загалом для України це вже шоста нагорода в Пловдиві. Раніше медалі брали Роман Гладиш і Тетяна Климченко, ще дві нагороди виграні в командних перегонах.

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