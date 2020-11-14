Старікова принесла Україні п'яту медаль на чемпіонаті Європи з велотреку

У третій день чемпіонату Європи з велоспорту на треку в Пловдиві (Болгарія) скарбничка збірної України поповнилася п'ятою нагородою.

В індивідуальному спринті бронзову медаль завоювала Олена Старікова, яка випередила в суперечці за місце на п'єдесталі Міглє Марозайте з Литви, передає Укрінформ.

У російському фіналі жіночого індивідуального спринту Анастасія Войнова випередила Дар'ю Шмельову.

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В активі збірної України: одне "срібло" - Романа Гладиша (скретч) і чотири "бронзи" - Тетяни Клімченко (скретч), жіночого командного спринту, командної гонки переслідування і Олени Старікової в спринті.

Чемпіонат Європи з велотреку пройде до 15 листопада.

Фото: Getty Images.