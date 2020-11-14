Суперліга: «Хімік» здобув четверту перемогу поспіль

Клуб з Южного обіграв «Одесу».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 6-го ігрового тижня «Хімік» (Южне) переміг на виїзді «Одесу» - 61:54, повідомляє Укрінформ.

Граючи обмеженим складом, «Хімік» здобув вже четверту перемогу поспіль. Цього разу команда з Южного виграла в Одесі – 61:54. Найрезультативніший гравець матчу: Кирило Марченко («Хімік») – 14.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 18 (9), «Дніпро» - 15 (8), «Прометей» - 15 (9), «Хімік» - 15 (10).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 6-го ігрового тижня «Прометей» (Кам’янське) переміг на виїзді «Харківських Соколів» - 102:79.

Фото: сайт ФБУ