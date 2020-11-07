Суперліга: «Хімік» здобув третю перемогу поспіль

Клуб з Южного обіграв вдома «Черкаських Мавп».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 5-го ігрового тижня «Хімік» (Южне) переміг на власному майданчику «Черкаських Мавп» - 64:61, повідомляє Укрінформ.

«Хімік» лише на останніх хвилинах дотиснув гостей – 64:61. Третя поспіль і четверта загалом перемога клубу з Южного. А от для команди з Черкас це вже 9-а поразка в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван («Хімік») – 21.

Сьогодні зіграють ще один поєдинок: «Одеса» - «Миколаїв».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 16 (8), «Дніпро» - 13 (7), «Тернопіль» - 13 (8), «Прометей» - 13 (8).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 5-го ігрового тижня «Дніпро» переміг на власному майданчику «Прометей» (Кам’янське) - 101:66.

Фото: сайт ФБУ